¡¡¹âµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢12Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¤Î´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ï35.0ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Î»åµûÀî¤ÎµÏ¿¡Ê2013Ç¯10·î9Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¶å½£¤Ê¤É¤Ï13Æü¤â30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢À²¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£12Æü¤Ï¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ914¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤ò´Þ¤à142¤Ç¿¿²ÆÆü¤Ë¡£10·î¤È¤·¤Æ1°Ì¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ï32¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤¢¤µ¤®¤êÄ®34.2ÅÙ¤Ê¤É¡£