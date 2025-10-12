º´²ì»ÔÄ¹¤Ëºä°æ»áºÆÁª¡¡8Ç¯¤Ö¤êÌµÅêÉ¼
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦º´²ì»ÔÄ¹Áª¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦¤Îºä°æ±ÑÎ´»á¡Ê45¡Ë¡á¼«Ì±¡¢Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á°Ê³°¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º´²ì»ÔÄ¹Áª¤ÎÌµÅêÉ¼¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡ºä°æ»á¤Ïº´²ì¾ëÀ×¤ÎËÙ¤òÃù¿åÃÓ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¼£¿åÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡£2´üÌÜ¤Î¸øÌó¤Ë¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÃÄÃÏ¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢Ãæ³Ë»Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÅÙ¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡21Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¤Ï¡¢ºä°æ»á¤ò´Þ¤á¿·¿Í6¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ïºä°æ»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿°ìÉô»ÔµÄ¤¬ÊÌ¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£