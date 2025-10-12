¤Ú¤¨¡¢Åö»þ¤ÎÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹¡È¤·¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«³¦·¨¡É¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅª³Î¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡Ê32¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÑÈË¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡Ö¤Ú¤¨¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤ê¤å¤¦¤Á¤§¤ë¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»ä¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È³¦·¨¤Ç¤¤¤¦¤È²ÃÆ£ÎÊ¤¯¤ó¤È¤«¡£¡È¤·¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«³¦·¨¡É¡©¡¡¡ÈÀµ²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦³¦·¨¡©¡É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅª³Î¤Ê³¦·¨¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤ê¤å¤¦¤Á¤§¤ë¤¬Èè¤ì¤¿¤é»ä¤è¤¯½Ð¤ë¤·¡¢²ÃÆ£ÎÊ¤¯¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»ä½Ð¤ì¤ë¤·¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£