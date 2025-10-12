ÁíÀª166ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë ¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹2025¡×11Æü¤«¤é¶âÂô¤Ç³«ºÅ ÁèÃ¥Àï´ë²è¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ÖÍÚ¤«¡¢ÈàÊý¡£¡×¤ÎMRO¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·èÄê
Á´¹ñ¤«¤é150ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢ËÌÎ¦ºÇÂç¤Î¥Õ¥§¥¹¤¬¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤«¤é¶âÂô²Î·àºÂ¤Ê¤É8¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÌÎ¦ºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹2025¡×
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁíÀª166ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÄ®¤ÎÁ¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¡¢´Ý°æ¿¥Êª¤¬Å¸³«¤¹¤ëUP-T¤Î¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¿ô¤È¡¢SNS¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¿ô¤ò¶¥¤¦´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢5¿ÍÁÈ¤Î¡ÖÍÚ¤«¡¢ÈàÊý¡£¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÚ¤«¡¢ÈàÊý¡£¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎMRO¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£