¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ ¶âÂô¤Ç½é³«ºÅ Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿56¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ìÌÜ»Ø¤·Ç®Àï
¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬12Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤·¤«¤ïÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 J.D.B.A. Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×
¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¶èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ë24¥Á¡¼¥à¤È¡¢Ãæ¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ë»²²Ã»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÉô¤Ë32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¸©Æâ¤«¤é¤â2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
