「ツノダは完全に迷子」の声も…過小評価を一変させたハジャーの昇格は“秒読み段階”　角田裕毅に残された時間はあと2戦か

ますます立場が危うくなる角田。ハジャーとの“シート争い”もいよいよ最終盤に入りつつある(C)Getty Images

今季のF1で存在感を誇示しているレーサーの一人が、レーシング・ブルズのアイザック・ハジャーだ。弱冠二十歳のルーキーは、第15戦のオランダGPで表彰台に立つなど、コンストラクターズランキングでもトップ10圏内（9位）にランクインしている。

来季の昇格も有力視されるハジャーのパフォーマンスはチーム首脳陣も逐一チェック。一部メディアではレッドブルがセカンドドライバーとしての抜擢を決めているとも伝えている。英専門メディア『Autosport』は「怒り感情をもっとうまくコントロールする必要がある」と精神面の課題を強調しながらも、「シーズン開幕前に、レッドブル関係者から過小評価をされていたハジャーだったが、いまでは懐疑的な見方を覆し、F1で活躍できる実力が備わっているのは明らかだ」とも断言。チームの内情を次のように記している。

「レッドブルにとっての課題は、トップチーム昇格に伴う潜在的なリスクの中でハジャーをどう扱うかということだ。もしも、来季も本来の目標より遅れた状態が続いた場合において、チームはフェルスタッペンが離脱条項を行使しないよう、自然とメカニックのリソースは“エース”に集中する。そうなれば、セカンドシートはより居心地の悪い場所となるだろう。それでも、現時点でハジャーの昇格は『可能性が高い』と理解され、その決定はメキシコGP後に下される予定となっている」

報道を鵜呑みにすれば、文字通りの秒読み段階に入っているハジャーの昇格。そうなれば、現セカンドドライバーの角田裕毅（レッドブル）は必然的にその座を追われ、成績が一向に上向く気配を見せられていない立場は、ますます危ういものとなる。