¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÆÆ£¾Ï²Â¡ØÉ×¤¬ÃÔ´Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÀÈÈºá¤È¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ
¤ªÂð¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ù»¡¤«¤é¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿Åö¿Í¤ÏºÛ¤«¤ì¡¢ºá¤òìÞ(¤¢¤¬¤Ê)¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤È»Ò¡¢É×¤ÈºÊ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¸Ä¤Î¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¿Í³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¼çµÁ¤Î¹Í¤¨¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²Ã³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Æ±°ì»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Îºá¤â¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ä¿ÆÎà¤Þ¤ÇÆ±ºá¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ÎÌðÌÌ(¤ä¤ª¤â¤Æ)¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏºÛÈ½¤ÇÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾¹»¤äÅ¾¿¦¡¢Å¾µï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢º§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¶¡¤¬ÀÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áÇ®ÊóÆ»¤äSNS¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤éºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¼õ¤±¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÈï³²¼Ô¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ïhidden victims¡Ê±£¤ì¤¿Èï³²¼Ô¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤é²Ä»ë²½¤µ¤ì¤º¡¢²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ø¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Ï½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤ä¾ðÊó¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿²Ã³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Åö»ö¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¶ñÂÎÅª¤ÊÀ²Ã³²¤ÎÉÁ¼Ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥±¡¼¥¹¡Â©»Ò¤¬½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£
ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸A¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·¡¢¤½¤ì¤òÃç¤Î¤¤¤¤Æ±µéÀ¸¤È¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
Î¾¿Æ¤¬Ìä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢A¤ÏÅö½é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ®ÀÓ¤âÍ¥½¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌÏÈÏÅª¤ÊÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²Ã³²¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡¢Î¾¿Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤¬Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²èÁü¤Ï³ØÇ¯Á´ÂÎ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Èï³²½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
A¤¬LINE¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³È»¶¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡Ö¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá
³Ø¹»¤«¤é¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿A¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÇÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¡£
Èï³²À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢A¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢A¤Ï²áµîÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ê£¿ô¤ÎÈï³²¼Ô¤Î²èÁü¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢Èï³²¤ÏÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¿³È½¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢Ê£¿ô¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÏÁí³Û¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÈï³²ÊÛºÑ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Â©»Ò¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅð»£¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë²×(¤µ¤¤¤Ê)¤Þ¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¿Æ¤Ï»Å»ö¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤ºµÙ¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Êì¿Æ¤Ï¶á½ê¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³°½Ð¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£A¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ëå¤Ï¡¢³Ø¹»Æâ¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢Å¾¹»¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÅð»£¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
»Ò¤É¤â¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¶áÇ¯¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤è¤ëÅð»£¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö°¤Õ¤¶¤±¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åð»£¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿ÀÈÈºá¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ÀÅª¤Ê»£±Æ¹Ô°Ù¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡ÖÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æºá¡Ê»£±Æºá¡Ë¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÀÌäÂê¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÅð»£¹Ô°Ù¤ÎÁêÃÌ¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯7·î¡Á2024Ç¯11·î¤Ëµ¯¤¤¿Ãæ³ØÀ¸Æ±»Î¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤Î¤¦¤Á»£±Æºá¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï83¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤¦¤Á38¿Í¤Ï³Ø¹»Æâ¤Ç¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸Æ±»Î¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤Î¤¦¤Á»£±Æºá¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï316¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤¦¤Á112¿Í¤Ï³Ø¹»Æâ¤ÇÅð»£¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬·º»ö»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢14ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯»ö·ï¤Î¾ì¹ç¡¢À®¿Í¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ·ºÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½èÊ¬¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÈºá¤ÎÇ§¼±¤¬Çö¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®³ØÀ¸¡Ê10ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ç46.2¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸82¡ó¡¢¹â¹»À¸¤Ï97.6¡ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¡ÖSNS¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬Â¾¼Ô¤Î¿Í¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤ËÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡ÊÃËÀÍ¥°Ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÃËÀÆ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¤ÊÃç´ÖÆâ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¡ÖÍ³²¤ÊÃË¤é¤·¤µ¡×¤Ë²á¾êÅ¬±þ¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ²Ã³²¹Ô°Ù¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤¬Í½ÁÛ¤¹¤é¤·¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÀÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ä¡Ä¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¿Æ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤³¤½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤Ç±½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¹â³Û¤ÊÈï³²ÊÛºÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢µÙ¿¦¤äÂà¿¦¡¢Å¾µïÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î·ÐºÑÅª´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¢¾®6Ì¼¤¬Ç¥¿±¡¢Áê¼ê¤ÏÃæ2·»¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡£º£·î¡¢À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
É×¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëB»Ò¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤«¤é¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ»ºÉØ¿Í²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¼¤ÏÇ¥¿±8½µÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î·»¤È¤·¤Ð¤·¤ÐÀ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
B»Ò¤Ï³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â©»Ò¤Ï°ì»þÊÝ¸î¤Î¤Î¤Á¡¢´ÕÊÌ½ê¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ë¿³È½¤Ç¾¯Ç¯±¡¤Ç¤Î½è¶ø¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£Ì¼¤ÏB»Ò¤È¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ë¿¼¤¤¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤Ç¤ÎÀ²Ã³²¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÀË½ÎÏ¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤¬Æ±¤¸²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë·»¤¬Ëå¤ËÀ²Ã³²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëB»Ò¤µ¤ó¤Ï²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÀ¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÀË½ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤Ï2473·ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤äÁÄÉã¡¢¤ª¤¸¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÀË½ÎÏ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßË¡¤Ç¡¢¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¡×¤¬»Ò¤É¤â¤ò´Æ¸î¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÅªµÔÂÔ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©Ãæ±û»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤ÎÀË½ÎÏ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î17¡ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¼ÂÉã¡Ê36¡ó¡Ë¤½¤·¤ÆÍÜÉã¡¦·ÑÉã¡¦ÆâÉ×¡Ê23¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼Â·»¡Ê12¡ó¡Ë¡¢ÁÄÉã¡Ê6¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤è¤ë²Ã³²¹Ô°Ù¤ÏË½ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Ì¼¤Ë¤âÀÅª¤Ê¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸åÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ï¸½ºß¤â·»¤È¤ÎÆ±µï¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢B»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÄíÆâ¤ÇÀ¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ë
ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¢¤¤è¤·¡Ë
Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î
ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤è¤·¡Ë
Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î
¡ÊÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡Ë