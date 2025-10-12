¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»ØÆ³¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Ç¡¢ÂÎ½Å94¥¥í¤Ç¤âÁé¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡×¥«¥Ú¥Ã¥í¤¬¸ì¤ë
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ê¥¦¥É¡£
Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È·èÄêÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëµ©Âå¤Î¥´¡¼¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢1997Ç¯¤È2002Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»ä¤¬»ØÆ³¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£ËèÈÕ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤Í¡£
ÂÎ½Å¤Ï94¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áé¤»¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤Ï²ñÄ¹¤Ë¡ØÈà¤òÊü½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤àË¾¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤ÏÈà¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï»ä¤¬»ØÆ³¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×
AS¥í¡¼¥Þ¤ÇÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤â»ØÆ³¤·¤¿¥«¥Ú¥Ã¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê¿ÍÊª¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï2007Ç¯1·î¤Ë¥ì¥¢¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¥ì¥¢¥ë¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥«¥Ú¥Ã¥í´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¡ªÃÏµå¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö±§Ãè¿Í¡×°·¤¤¤µ¤ì¤¿Ä¶¿Í¥¹¥¿¡¼7¿Í
¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¸åÇ¯¤ËÂÎ½ÅÌäÂê¤ÏÂå¼Õ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼£ÎÅ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£