◇パCSファーストステージ第2戦 オリックス4−5日本ハム（2025年10月12日 エスコンF）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）第2戦のオリックス―日本ハム戦が12日に行われ、オリックスは逆転負けで敗退が決まった。

打線が2回に杉本の先制弾、3回には紅林の勝ち越し弾と先手を奪う展開だったが、先発の宮城がピリッとしない。援護を受けた直後の2、3回と失点し、3回5安打3失点で降板。後がないチームは、宮城と両にらみで第2戦の先発へ準備を進め、この日ブルペン待機で登録されていたチーム最多11勝右腕・九里を4回から送り込んだ。

その九里が4回の2死満塁のピンチを無失点で切り抜けるなど、粘りの投球。マウンド上で雄叫びを上げるなど普段以上に気迫を見せた。結局、7回までの4イニングをロングリリーフし、62球で4安打無失点にしのぐ奮闘ぶりだった。

九里の救援で日本ハムの勢いをそいだが、8回に登板した岩崎が痛恨だった。2死一、二塁から、レイエスに右翼越えの逆転適時打を許して、万事休す。反撃及ばず、4−5で無念の逆転負けとなった。