11日に行われた「キングオブコント2025」を制したお笑いコンビ「ロングコートダディ」が12日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）にゲストコメンテーターとして出演し、コンビ解消の過去を混迷する政局になぞらえて語った。

番組では公明党が自民党との連立を解消すると表明したニュースを大特集。公明からの通達を受け、10日に会見した自民の高市早苗総裁は「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた」と述べた。

そんな中、MCの「爆笑問題」田中裕二からは「お二人も“連立解消”の過去があると聞いた」と、コンビに質問が飛んだ。

堂前透（37）は「5年目、6年目くらいの時に一方的に離脱を告げられて…」と、高市氏のコメントをなぞるように答え、笑いを取った。兎（35）も「僕の方から（切り出した）。お金に対する考え方が…」と、政治とカネ問題に絡めたジョークで続いた。

コンビは4カ月後、再結成したという。兎は「解散してみると結構、暇になっちゃって、やることないなってことで、もう1回やることをくれということで」と説明。堂前は「そこから僕が総裁になっていって…」と、再び笑わせた。