◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 5-4 オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

初戦を落とし土壇場に追い込まれていたオリックス。第2戦は終盤までリードを守るも、逆転負けでCS敗退となりました。

前日完封負けを喫していたオリックスでしたが、この日は打線が躍動。2回の先頭で打席に向かった4番・杉本裕太郎選手がソロHRを放ち、幸先よく主導権をつかみます。

しかし日本ハムも即座に反撃。水谷瞬選手の同点タイムリーで、すぐさま試合を振り出しに戻されました。

それでもオリックス打線はHR攻勢を継続。3回には2本のヒットでランナーをため、紅林弘太郎選手の勝ち越し3ランで一気に突き放します。

ところが日本ハム打線も猛攻を継続。3回裏には先発・宮城大弥投手がレイエス選手のヒットと郡司裕也選手への死球で1アウト1、2塁のピンチを招きます。ここで清宮幸太郎選手を打席に迎えると、2点タイムリーを浴び、1点差に迫られました。

あとがないオリックスはすぐさま継投策に出ます。3回で宮城投手を降ろし、4回から九里亜蓮投手を起用しました。九里投手はこの回から2アウト満塁を招くなど、ピンチを迎えるも粘投を継続。7回まで4イニングを無失点に抑えました。

ここまで1点リードとしていたオリックスでしたが、8回に3番手でマウンドにあがった岩嵜翔投手が失点。2つの三振を奪うなど順調に2アウトまで追い込むも、連打でランナーをため、レイエス選手の2点タイムリーを浴びました。これで逆転を許したオリックス。9回にも反撃ならずゲームセットで、CS敗退となりました。