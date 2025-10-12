気象庁によりますと台風第23号は、13日は強い勢力となって伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］台風第23号は、12日15時には潮岬の南約300キロにあって、1時間におよそ30キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径75キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となっています。また、前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東にのびています。伊豆諸島では、前線に向かう暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり激しい雨が降っている所があり、これまでの雨の影響で土砂災害の危険度が高まっている所があります。台風は、暴風域を伴い発達しながら日本の南を東北東へ進み、13日明け方から昼前にかけて強い勢力で、台風第22号で被害を受けた伊豆諸島にかなり接近するでしょう。伊豆諸島では13日にかけて、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風本体及び周辺の雨雲の影響を受けるため、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

［風の予想］伊豆諸島では13日は、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島18メートル （30メートル）13日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島35メートル （50メートル）

［波の予想］伊豆諸島では13日は、うねりを伴い猛烈なしけとなる所があるでしょう。12日に予想される波の高さ伊豆諸島4メートル うねりを伴う13日に予想される波の高さ伊豆諸島9メートル うねりを伴う

［雨の予想］伊豆諸島では13日にかけて、非常に激しい雨や猛烈な雨の降る所があるでしょう。12日18時から13日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、伊豆諸島300ミリ

［防災事項］伊豆諸島では13日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、9日の台風第22号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和7年 台風第23号に関する情報（総合情報）」は、12日23時頃に発表する予定です。