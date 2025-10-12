話題呼んだキンタロー。＆野田クリスタルの“辻希美＆杉浦太陽”ものまね オフショットに反響「野田さんがイケメン過ぎる」「辻ちゃんいいねしてるの最高（笑）」
ものまね芸人のキンタロー。（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。11日に野田クリスタルとともに出演したTBS系大型特番『お笑いの日2025』で披露した、辻希美＆杉浦太陽ものまねのオフショットを公開した。
【写真】「似てないのに似てる…」衝撃の“辻希美＆杉浦太陽”ものまね
『キングオブ東西ネタバトル』では、野田クリスタルとキンタロー。の異色タッグが誕生。野田が、憧れの辻希美への思いをネタに乗せた。ネタでは野田が薬を飲んで「杉浦太陽」になったという設定で、キンタロー。が辻希美として大暴れして話題となった。
インスタグラムでキンタロー。は「野田クリスタルさんと貴重なコラボさせていただきました。野田さんの長年愛してやまない推しの辻希美さんへの想いを断ち切るコントにて
重要な役目 辻希美様役を初やらせていただきました。野田さんとコント出来て嬉しすぎました。天才の偉業を垣間見ました。ものすごい楽しかったです!!そして記念すべき野田さんにとっての（祝）初ものまね披露が杉浦太陽さんになりました」とつづり、視聴者に衝撃を与えた2ショットの写真を公開。辻と杉浦本人のアカウントからも“いいね！”が寄せられていた。
この投稿を見た人からは「辻ちゃんいいねしてるの最高（笑）」「お腹抱えて笑いました」「似ていないのに似ている不思議」「野田さん一瞬、太陽に見えたのよ 不思議！かっこいい」「野田さんがイケメン過ぎる」「キンタローさんメイク上手すぎ」などの声が集まっていた。
