¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢X¤¬¡Ö¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¡×¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ä¡ÖÉÝ¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬12Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ÎX¤¬¾è¤Ã¼è¤ê¤«¡Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉüµì¤Ë¸þ¤±ÂÐ±þÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÉÔ¿³¤ÊDMÅù¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯Åù¤ò³«¤«¤º¡¢ºï½ü¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃúÇ«¤Ê¾ðÊó¤ä¤´¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¿®¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£
