·îÍËÆü¡Ê13Æü¡Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤¬¶¯¤¤ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤ÏÆüÍËÆü¤ÎÌë¤«¤é±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·îÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë50¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤âÁë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤ÏÂæÉ÷ËÜÂÎ¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Å¤¤»þ´Ö¤«¤é±«¤äÉ÷¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤äÅìËÌ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤â·îÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï30¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÚÀî Íõ¡Ë