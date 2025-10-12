牡羊座・女性の運勢

社会面や家族関係などを通じて、自分のこれまでをいっそう振り返ることになりそうな今週。いっけん「仕方ない、やむをえない」のような事態に見えますが、その客観的な目を通して日常や自分に思いを馳せるのは、深い部分から牡羊座を強化する経験になるでしょう。ずっと放っておいたものの整理、正式な手続きなどにはピッタリの時期。ただ同時に周囲の人には何かと刺激されやすいので、人と自分をつい比べ「みんなに比べて何もできていない」と思うのかも。そんなことは全然ありませんよ。必要だということを確実に進めるのが、今後の前進への近道ですから。

牡羊座・男性の運勢

大きな意味でこれまでの自分を振り返ることが多そうな時期。今週は特に何か仕事上のできごとや健康面での気づきがそれを強くあと押ししそうですが、どちらにしても「自分はまだやり残していることがあるようだ」というのにはうっすら気づいていたでしょう。今後、本格的に前に進む前に、気になる＆憂いのある部分は集中して取り組み、安心できる状態に整えましょう。家族関係もその範疇です。周囲の人からはつい刺激を受けやすく、「自分は思うようにいかないな」と考えがちですが、大丈夫です。その人その人のタイミングがあるのよ。