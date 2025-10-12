牡牛座・女性の運勢

豊富な人との出会いと、やや懐かしい関係の復活が続く時期。一時は「ちょっと距離感を見直すべきかな」と思ったような相手とも再び話す機会があるのでは。が、自分自身の心境の変化もあり、いい意味で以前とは違った印象を持ちそうです。社会面のモチベーションも高いため、本来はもっといろいろ行動を起こしたいようですが、そちらはまだ今後不透明な部分が多いので、あくまでマイペースで進める程度にとどめ、いまは人と話す機会を増やしたほうが得るものが多いでしょう。特に「一度しっかり話しておきたかった」という相手とも今後その機会を得られそう。相手も話したいと思っているのではないでしょうか。

牡牛座・男性の運勢

人とのかかわり、対話がいっそう増えてきそうな今週。そのなかには以前つき合いがあり、「今後は距離を置こう」と思っていた人も含まれるのかも。ただ、改めて話す機会を持ってみると、以前とは違う感想を抱くかも。相手も変わりつつあり、牡牛座自身の人への心の開き方も同じく、なのでしょう。いまは決め細かいコミュニケーションのなかから気づくことがとても多いので、集まりには意識して参加し、幅広い相手と話してください。社会面にもやる気がありそうですが、状況的にあまりそれを生かせないよう。前進を急ぐことはありません。いまできることをしっかりと。