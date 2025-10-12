双子座・女性の運勢

社会面でやや懐かしい役目や状況が戻ってきて、そこでの活躍が目覚ましい時期です。双子座的にはもう十分やりきったと思っていたので、最初は不服でしょう。ただ、いざ取り組んでみるとかなり手ごたえを感じられる展開になりそう。さらに新しい成果を上げられる予感も。今週あたりからそれもわかり、「もっとこうしてみよう」という工夫もだんだん試みだすかな。これまでに培った力を駆使し、思いきりやってみてください。本来「もっと自分の思うようにやりたい」という意識も強そうですが、必ずしも望む状況＝もっとも力が発揮できるとは限りません。期待されたなかで現れる実力もあるからね。

双子座・男性の運勢

再び戻ってくるある種の社会面の展開に、最初はやや戸惑いつつも次第に手ごたえを感じ出すとき。本来ならば、自分主導で新しい方向に進みたい、そういう意識の強いいまの双子座です。が、そちらは何かと不透明で、やる気はあってもすんなりいきにくいよう。対して仕事関連では「もうそれは終わったかと思っていた」内容や人間関係が頻繁に登場するでしょう。でも実際に取り組んでみるとおもしろく、「自分にはまだまだやれることがある」というのは早々に気づくはず。想像以上に成果も出せるときなので、少し新しい視点からチャレンジしてみましょう。