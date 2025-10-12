蟹座・女性の運勢

変化を受け入れ、まだ自分のなかにある問題や不安感、傷を前向きに受け止める時期。現在の蟹座は深い内省タイムにいます。きっかけは何かショックなことだったかもしれませんが、それを機会に「ありのままの自分をもう一度認めなおす。受け入れる」。そう決めたのかもしれません。その成果はすでに表れ始めているようで、以前なら違う感じ方をしたできごとにも、より平常心で向き合えそうです。じわじわパワーは高まっているので、「今後は何をやりたい？」と自分に問いかけてみては。もし今後、本格的に変わっていきたいなら、何より大事にしてほしいのはあなた自身の意志ですよ。

蟹座・男性の運勢

これまでの自分を深く振り返り、過去の問題、不安や傷も含め受け入れることでとても大きな力を得る時期。いまの蟹座は内省的ですが、自分をきちんと認めているからこそパワフルで、その力は今後いっそう増していくでしょう。そもそもの内省のきっかけはある種のショックからだったかもですが、今週はそれと似た展開が起きやすいです。が、すでに「以前とは感じ方が違っている」と気づくのでは。そのパワーを生かすべく、これからやりたいことを考えましょう。状況をより新しく変えていきたいなら、何より効果的なのはあなた自身が変わることです。