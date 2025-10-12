週間占い・獅子座「自分の土台部分に意識が向く流れです」
獅子座・女性の運勢
家族関係、自分の日常の習慣や心身の健康にかかわること。そんな自分自身の“土台”部分にいっそう意識が向く流れです。本来、獅子座は新しいことへの関心が高く、周囲からの刺激も受けやすい状況にいます。が、いざ何か始めたくてもうまく行動につなげるのは難しく、次第に「いま自分が向き合うべきはこっちではないようだ」と気づくのかな。特に「今後憂いのないよう、本当にきちんとしておきたい」と思うテーマがあるのなら、いまはまさにそれに取り組むべきときです。特に健康状態はあと回しにしないで。生活を具体的に変えるのが、もっとも効果がありますよ。
獅子座・男性の運勢
「いまの自分に必要なのは、これまでの当たり前の生活、家族との関係をきちんと振り返ることではないか」。そんな強い気づきがうながされるとき。すでにこの兆候は少し前からあったと思いますが、今週はより具体的なできごとがあるでしょう。いまの獅子座は「新しい方向に進みたい」という思いが強く、人からも刺激を受けやすいよう。でも本当に変化を求めるなら、意識すべきは外ではなく内側、自分自身ですね。特に健康に関して何か心配な部分があるなら、ケアは早々にスタートを。小手先の方法じゃなく生活自体を変えるのがもっとも早道です。