乙女座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分の大事な相手と再び向き合う機会がありそうなとき。少し前にも、やや似た展開があったかもしれません。その際は「お互いの価値観の差が明確になった」ようですが、改めて話してみると少し感じ方が変わっているでしょう。特に最近、対人関係が活発になり人と話すこと自体が増えているのなら、乙女座自身も人のいろいろな状況に対し積極的に受け入れる気持ちがより増しているのかな。実際、人から学ぶことが多いときなので、こちらも積極的にいきましょう。社会面で自分を伸ばしたい思いも強そうですが、そこは焦らずに。人って、何を経験して成長するかはわからないものですから。

乙女座・男性の運勢

大事な相手と改めて向き合い、お互いを深く知る経験をしそうなとき。少し前にも似た展開があり、そのときは「それぞれの考え方の違いが浮き彫りになった」と感じたかもしれません。が、その後対人関係はいっそう活性化し、どちらもいろいろな人と話し、内面的な変化があったようです。それを実感するのがこのできごとかな。特に乙女座はより人それぞれの状況に対し、寛容かつオープンになってきたかも。いまは人との関係からたくさんのヒントをもらえる時期なので、もしそうなれているならいい兆候です。社会面で実力をつけたい思いも強めのときですが、じっくりいきましょう。力をつけるのにも、タイミングが大事なのでね。