「だんだん調子が出てきている…」。そんな実感がありそうな今週です。蠍座は現在、自分を深く振り返る流れに乗っています。きっかけは何かへのショックだったかもですが、そのおかげで自分のなかに残る古い問題や不安感、傷の存在に気づけ、本気で癒そう、克服していこうと思えたのかも。もし本気でこれから新しくなっていきたいと思うなら、いちばん効果があるのは自分自身の変化です。あれもこれもと思わないで、焦らずにやっていきましょう。特に今週はそんな蠍座を見ている誰かと深く話す機会があるかも。以前衝突した相手かな。いま改めて話してみると、お互いに違う印象を持つかもしれませんね。

