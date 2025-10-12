射手座・女性の運勢

日常生活の見直しの必要性をいっそう強く感じ、動き出す時期です。それには家族との関係や生活面での習慣、自身の心身の健康に関してなど、日々の“土台”となる面を多く含みますが、ここの根本的改善こそが自分に必要な変化だとはっきり気づいてきたからでしょう。いまは再びそれを強くうながすできごともありそうなので、どうぞ心して（でも焦らずに）取り組んでください。特に体の調子を整えたい場合は、しっかり運動するといいですね。ただ、現状周囲にはそういう射手座に対しやや批判的な人もいるかもですが、いま見えているものが違うのです。気にしなくて大丈夫。

射手座・男性の運勢

自分の日常生活やその習慣、心身の健康状態や家族との関係まで。自分にとっての“土台”となる部分をしっかり見直し、改善する必要を改めて深く感じるときでしょう。すでに何かきっかけとなるできごとがあり、そういう気持ちを持っていたはずですが、今週はさらに似た展開があり核心に至るのでは。特にいまは身体をしっかり動かし、直感力を高める行動が自分のすべきことを教えてくれるようです。自分自身の調子もそれで上がるはず。ただ、周囲にはそういう射手座の判断をうまく理解できない人もいるでしょう。でもいまは自分の内なる声を信じてくださいね。