俳優池松壮亮（35）が12日、都内で、西島秀俊主演の映画「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」のトークイベントに登壇、同作の監督である真利子哲也監督と対談を行った。

同作は、夫婦に焦点を当てたヒューマンサスペンス。ある夫婦の幼い息子が誘拐され、殺人事件へと発展。悲劇に翻弄（ほんろう）される中で、口に出さずにいたお互いの本音や秘密が露呈し、夫婦間の溝が深まる様を描く。

池松は「ディストラクションズ・ベイビーズ」「宮本から君へ」など真利子監督の作品に多数出演している。同作への出演はしていないが、この日はノートにぎっしりと質問を書いて持参した。

同作は公開から約1カ月が経過。真利子監督から撮影の裏側などを聞いていたといい、「苦労をたくさん見てきた。お金、人、場所の問題があった。ファンとしてうれしいです」と喜んでいた。

また、全ての撮影をニューヨークで行ったことに対して「言葉の問題は？」と真利子監督に質問。「言葉に困ったことはそんなになかった。芝居を見ていたら分かる」という監督の返答に「言葉が分からないからこそたどりつけるものがきっとあったんだろうな…」と感心しきりだった。

ラストシーンに対して「多面的で重層的なものが目立つ」、映画全体を通して「真利子さんの映画は常に逆説的」など、終始静かな語り口調ながらあふれる熱い思いを話し続け、あっという間に終了時刻に。「（ノートに）箇条書きでいっぱい書いてきたのに」と苦笑いを見せた。