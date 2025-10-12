¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢13ºÐÂ©»Ò¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥ß¥é¡¼¥ë¥Ã¥¯²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ö¿ÈÄ¹±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×13ºÐÂ©»Ò¤È¥·¥ß¥é¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¸öÅÄ¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹Â©»Ò¤Ë±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥ì¥¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¸À¤¦¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¸öÅÄ¤¬¸üÄì¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·Â©»Ò¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¸öÅÄ¤è¤ê¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¸å¤Ï¥×¥í¥ì¥¹´Ñ¾Þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤ËË¬¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡Ö¥·¥ß¥é¡¼¥ë¥Ã¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸öÅÄ¤Ï2011Ç¯12·î13Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦BACK-ON¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎKENJI03¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2012Ç¯7·î16Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
