¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¸µÇµÌÚºä46¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¤¬10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤«¤éÈþ¤·¤¤¸ª¤òÇÁ¤«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÙÌ¤¤Ï¡ÖI¡Çm a carry myself¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥Þ¥ê¡¼¤ÎË¹»Ò¤Ë¹õ¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Çò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ©¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¡ÖË¹»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ËÙÌ¤±ûÆà¡¢Èþ¸ªµ±¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÈäÏª
¢¡ËÙÌ¤±ûÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
