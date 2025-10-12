スーパーフォーミュラを運営する日本レースプロモーション（ＪＲＰ）の上野禎久社長は１２日、富士スピードウェイで開催予定だったスーパーフォーミュラ第１０戦の決勝レースを中止すると発表した。

１４時から濃霧が立ち込め１０分ごとにアナウンスをして回復を待ったが、１５時３５分に中止の決定に至った。上野社長は「濃霧により視界不良が見込めない状況の中でレースの安全性が保てない理由で中止になりました」と説明した。

代替レースの開催や全１２戦のシリーズを１１戦で打ち切るのか、午前中の予選で派生したポイント（ポールには３点、２位には２点、３位には１点）が生きるかどうかは「今後の協議で決めます」と話した。

前日は雨のため決勝レースが予定距離の７５パーセントに届かなかったためにハーフポイント。この日は決勝が濃霧で中止。上野社長は「４万８５００人の多くのファンにお越しいただいて、我々の誇るスーパーフォーミュラのレースをお見せできなかったことは大変、悔しいですし、ファン皆さんに大変、申し訳なく思っています」と声を落としていた。