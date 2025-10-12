◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜）

巨人の大勢投手が、イニング途中からマウンドへ上がり、回をまたいで１回１５球、無安打無失点だった。

５―５の７回。５番手・中川が先頭・石上を空振り三振。８番・林には粘られながら２０球目で四球を与えた。ここで阿部監督がマウンドへ。大勢に交代を決断した。

１死一塁から代打・松尾を迎えた。ここで松尾への１球目で一塁走者・林が二塁へ盗塁。岸田が盗塁阻止を試みるも判定はセーフ。リクエストでリプレー検証の末、アウトをもぎ取った。松尾は１５６キロ直球で遊ゴロに仕留めた。

大勢は同点のまま迎えた８回も続投。１番・蝦名への４球目が暴投となり、振り逃げ。さらに、２番・桑原の打席で大勢が投げた一塁へのけん制が大きくそれて、その隙に二塁へ進まれた。さらに１死二塁から桑原には送りバントを決められた。

１死三塁の大ピンチで打席には３番・佐野。３ボール１ストライクとしたところで申告敬遠。１死一、三塁で４番・筒香を迎えるところで阿部監督がマウンドへ。マルティネスを投入。その後をマルティネスが無失点に抑えてピンチを切り抜けた。

大勢はルーキーイヤーから昨年まで担ってきた守護神の座をマルティネスに託して、今季は主に８回に登板。６２試合に登板して８勝４敗、防御率２・１１で球団新記録の４６ホールド、５４ホールドポイントをマーク。最優秀中継ぎのタイトルを獲得となった。