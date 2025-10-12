「泣いちゃうわ…」好奇心で見た夫のスマホに記録されていた、“ある検索履歴”の正体【ママリ】

「好奇心で見てしまった」夫のスマホ、検索履歴に8,300いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、アリス🦖☺︎2m(@arisu6305)さんの投稿です。子育ては一筋縄ではいかないことばかりで、夫婦・家族での協力が必要になりますよね。アリスさんはある日、検索履歴が開きっぱなしになっていた夫のスマホを、少しの好奇心で見てしまったそう。そこには、パパの「一緒に育児をする」という気持ちが残されていました。胸がじーんとする投稿をごらんください。

旦那が風呂場にスマホ放置してて

検索履歴開きっぱなしだった。

少しの好奇心で見てしまった。



2ヶ月赤ちゃんうんち

2ヶ月赤ちゃん成長

2ヶ月赤ちゃん笑う

仕事関連の検索

ミルクの量

𓏸𓏸温泉営業時間

お食い初め

仕事関連の検索

赤ちゃんが泣き止む音楽



温泉行かせてあげよ😭✨

夫の検索履歴に残されていたのは「ミルクの量」「赤ちゃんが泣き止む音楽」など、ほとんどがお子さんのこと。まさに親としての課題にママと一緒に向き合ってくれていることに、胸が温かくなりますね。ひとつだけ「温泉営業時間」という履歴から、息抜きしたい気持ちもうかがえます。



この投稿には「こんなふうに一緒に子育てしたい」「一緒に育児するってこういうこと」といったコメントが寄せられていました。アリスさんの「温泉行かせてあげよう」という言葉も素敵ですね。子育ては大変なこともあるからこそ、協力できるパートナーが大切な存在となっていくことでしょう。素敵な夫婦の姿に、心が温まる投稿でした。

おなかの赤ちゃんに対し、夫がついた「ウソ」理由に5.4万いいね

ご紹介するのはシチュー(@stewmata)さんが投稿したエピソードです。妊娠中におなかの赤ちゃんへ話しかけている方もいると思います。6～8か月ごろから、胎児は外の音や声を感じられるといわれているそうです。また、話しかけることで、おなかの中に命が宿っていることを実感できますよね。



シチューさんは「春になったら生まれるね」と、おなかの中の赤ちゃんによく話しかけていました。ある日、春を思わせるような暖かい天候になり、赤ちゃんが勘違いして生まれてこないかと、夫が心配したそうです。そこで、夫はおなかに向かって話しかけました。

今まで「春になったら生まれるね」とお腹に向かって話していたから、昨日の暑さでベビーが予定日を勘違いして生まれてしまうと心配した夫が「外には雪だるまがあるよ⛄️」とお腹に向かってウソを話している😂

予定日までおなかの中でゆっくりしてほしいという気持ちから、咄嗟に出た言葉だったのでしょう。赤ちゃんが誕生したら、子煩悩なパパになる姿が想像できるようですね。



この投稿には「こういう話大好物です」「なんてかわいい旦那さん」「かわいい夫婦の元には、とってもかわいい赤ちゃんが生まれるんだろうな」などのリプライが寄せられていました。



赤ちゃんの誕生は待ち遠しいものですが、できれば予定日までゆっくりおなかの中にいてほしいですよね。思わずついてしまった、夫の優しさとユーモアのある嘘にクスッと笑えるエピソードでした。

夫にお米の買い出しを頼んだら…できる夫自慢に7千いいね

ご紹介するのは、藁にもすがるクッカ 👦5y＆👧0y(@Orlando_Orlind)さんの投稿です。人に何かをお願いしたとき、お願いした以上のことをしてもらうとうれしいですよね。相手のことを思ってしてくれたその気持ちに、胸が温かくなります。お互いのことをよく知らなければ、難しいことなのではないでしょうか。



投稿者・藁にもすがるクッカ 👦5y＆👧0yさんは、夫にお米の買い出しを頼んだところ、それ以上のことをしてくれたそう。夫の気遣い溢れる行動に思わず「夫自慢をさせてほしい」と話します。

©Orlando_Orlind

ちょっくら夫自慢をさせてほしい…

夫にお米の買い出し頼んだら、3合ずつ小分けして全て冷蔵庫に入れてくれてたー！！買って終わりじゃないこの気遣いが最高すぎる。ありがたやー！！

なんと買ってきたお米を3合ずつ小分けして、冷蔵庫に入れてくれたそうです。なんてまめで素敵な気遣い。お願いしたことをやってくれるだけで有難いですが、さらにひと手間かけてやってくれたことがうれしいですね。



この投稿には「家事や暮らしへの解像度が高い、素晴らしいな…」「こういう気遣いとか行動取れる人って共に頑張ってくれてるって思える」といったコメントが寄せられていました。普段から家庭で何をやっているか、お互いに把握できている関係性が素敵です。クッカさんの夫の優しい気遣いにほっこりさせられる、素晴らしい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）