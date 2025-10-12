¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¶¶²¼»á¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡¡¹â»Ô»á¤Î¡ÖÇÛÎ¸¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¡×¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡×¤Ë¡Ä
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê73¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï7Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î²¼¡¢ÅÞÌò°÷¤òÀµ¼°·èÄê¤·¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤ÈµìÌÐÌÚÇÉ¤Î½ÅÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿Í»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î»þ¤ËÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÁêÅö·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇË¡Î§¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î»þ¤ÎÆÃ¤Ë¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿¡Ë¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡È¶¶²¼¤µ¤ó¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤«¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Í¡¢Ê¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤È¤«¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬¼ÙËâ¤À¤È¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¿¤éÏ¢Î©¤Ê¤ó¤«ÁÈ¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤È¡×ÏÃ¤·¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡ÖÁêÅö¿û¤µ¤ó¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¡ÈÏ¢Î©¤ò¤â¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡£Ï¢Î©¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°ÄìÅª¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿û¤µ¤ó¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÀÆÆ£»á¤Ë¡Öº£²ó¹â»Ô¤µ¤óÂ¦¤Î¤³¤Î¼¹¹ÔÉô´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤êº£²ó¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î°Ê¾å¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¡£¸øÌÀÅÞÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤Ë¤â»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬Á´°÷¡¢Á´°÷°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÃæ¤ò¼«¸ø¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÄË¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê²æ¡¹¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¡£¤Þ¤¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¿Í»ö¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¿Í»ö¤Ë¸Â¤é¤º¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¥Ù¡¼¥¹¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤âÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¿½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢²æ¡¹¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£26Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÃÛ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ËÅ¸³«¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È»ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Îº£ºÂ¤ê¹þ¤ß¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¿·¿ÊÅÞ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â·ÈÂÓÈÖ¹æ¤â¸ò´¹¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¿¤À¤·º£²ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢²æ¡¹´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£