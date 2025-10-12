¡Ú ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå ¡Û¡¡NANAMI¤µ¤ó¡¡¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤òËþµÊ¡¡¡Ö¶õ¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Æ¶·¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥È¥ë¥³ÎÁÍý¡¦Àä·Ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¸µÇÐÍ¥¡¦ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎNANAMI¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¼Ö¤Ç¤ÎÂç°ÜÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¥È¥ë¥³³ÆÃÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå ¡Û¡¡NANAMI¤µ¤ó¡¡¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤òËþµÊ¡¡¡Ö¶õ¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Æ¶·¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥È¥ë¥³ÎÁÍý¡¦Àä·Ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
NANAMI¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡ÖÄ«ÊØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤ÆºÇ¹â¤ÎÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¡¢³¥¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿»Ñ¤ÎNANAMI¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎ¹¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
NANAMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¥È¥ë¥³ÎÁÍý¤ÏPIDE¡Ê¥Ô¥Ç¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¤ªÆù¥Á¡¼¥º¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥Ô¥¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÁÍýÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢µíÆù¤È¥é¥àÆù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ÖKÖFTE¡Ê¥¥ç¥Õ¥Æ¡Ë¡×¤ä¡¢Çö¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ò¤Æù¤ò¾è¤»¤Æ¾Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³É÷¥Ô¥¶¡ÖLahmacun¡Ê¥é¥Õ¥Þ¥¸¥å¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤â³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¥É¥¥¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ç¤¹¡£NANAMI¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¿Æ¶·¢¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÁë¤¬¤Ê¤¤Éô²°¤âÂ¿¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÇö°Å¤¤¡¡ÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Ê°µÇ÷´¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NANAMI¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ°Êª¹¥¤¤ÎÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥È¥ë¥³¤Ï¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê»äÆÀ¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢³¹Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ç¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹¤ä¤ª²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤´ÈÓ¤ä¤ª¿å¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¡³¹Á´ÂÎ¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¡¤½¤³¤éÃæ¤Ëµï¤ë¥ï¥ó¥Ë¥ã¥óÃ£¤Ï¤Ê¤ó¤« ¤Î¤Ó¤Î¤Ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥È¥ë¥³¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ°Êª¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
NANAMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï²¿¤è¤ê·Ê¿§¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¿§Ì£¤¬¤Í¡¢¤¹¤´¤¤åºÎï¤Ê¤Î¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ã¥Ñ¥É¥¥¢¤Î´ä»³¤ÈÆ¶·¢·²¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢±ó¤¯¤ÎµÖ¤È¼êÁ°¤ÎÀÖ´¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ë·Ê¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤È¡¢¥È¥ë¥³¤Ï¶õ¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÄ¶õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NANAMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿Í¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡×¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤«¤Ê¤ê²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ç³°¤Ë¤º¡¼¡¼¤Ã¤Èµï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤«¤é´Ñ¸÷ÃÏ¡¢Æ¶·¢¤Ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç³¤¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¥È¥ë¥³¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤á¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ¤ê¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢º£¸å¤âÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡£Î£Á£Î£Á£Í£É¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
À¸Ç¯·îÆü¡§1994.10.17
¿ÈÄ¹¡§160cm
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¿©¤ÙÊâ¤¡¢¥á¥¤¥¯¡¢Î¹¹Ô ¡¿ ÎÁÍý
¥â¥Ç¥ë ·ó¡ÖL by HOME¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤«¤éÈþÍÆ»ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÇÞÂÎ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¸½ºß37.5Ëü¿Í¡£2020Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û