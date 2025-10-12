元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が12日、テレビ東京系「胸熱カムバック！浦島バイトちゃん」に出演。23年ぶりにマクドナルドでアルバイトを行った。

宇賀は高校生になって初めてしたアルバイトがマクドナルドだったという。東京都練馬区出身の宇賀は石神井公園店でバイトをしていたという。宇賀はポテトの計量やバーガー作り、接客も行った。

休憩時間に入り、宇賀は実際にアルバイトをしている店員とともに休憩をとった。現在マクドナルドでは従業員割引として30％オフでハンバーガーが食べられるといい、宇賀が働いていた当時にはない制度で、定価で買っていたという。

宇賀は「同じ高校の同級生と一緒に働いてて、『一緒にマックやろうよ』って入って。その子とはずっと仲良かったですね。中学校から一緒で。さっちゃんって言うんですけど。さっちゃんと一緒にシフト入ってたときは楽しかった」と語った。

友人の“さっちゃん”とは成人式以来会えていないと語ったが、その“さっちゃん”がサプライズで来店した。友人はバイトを終えた宇賀と談笑した。友人は「男の子の集団とか来るじゃん。だいたい並んでたと思う。なつみのところに」と当時の宇賀のモテっぷりを暴露した。

友人は宇賀に手紙を読み、「あの頃はスマイル0円を頼むのが流行っていた時期で、快く笑顔で対応しているなつ（宇賀）の姿は本当にすてきでした」と言葉を送った。

宇賀は「ものすごい1日になりました」と感動した。