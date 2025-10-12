¡Ö¥à¥Ã¥Ã¥¥à¥¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡õ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡¡¡Ö¥¤¥±¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¼¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿åÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÂÎ³Ê¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯ÊÑ²½¡£2006Ç¯¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿º¢¤Î»Ñ¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó
¿åÅè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼¤¬¡Ø¥Ñ¥ÑÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤Ä¤¤¿È¹½¤¨¤¿¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤ÆâÍÆ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¡¡¤µ¤é¤ËÇØ¤â¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡¡º£¤Ï¤â¤¦°¼¹á¤È10¥»¥ó¥Á¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Åº£Ìë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤ë¾å±Ç²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¤¥±¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥¬¥¿¥¤¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥à¥Ã¥Ã¥¥à¥¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡ÖÁ°¤è¤ê¶ÚÆù¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¾Ð¡×¤È¡¢¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¶Ú¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¿åÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ÆÃ»£TV¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡×¡ÊÅ·Æ»Áí»Ê¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥ÈÌò¡¢2006¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×¡ÊÆñÇÈÆîÌò¡¢2007¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£