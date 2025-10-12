¡ÖËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ì¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÈïÃÆ¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤Ëà¥ê¥Ù¥ó¥¸á¡¡CS¤Ç¤Ï²áµî¤ËÎÞ¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¸«¤»¤¿¡£12Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô12¿Í¤Ë4°ÂÂÇ¡¢1Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£19Æü¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÇÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¶¯µ¤¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄ¤Ë¤Ï½éµå¤òº¸Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»î¹ç¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎCS¤Ë¸þ¤±È¿¾Ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊÑ²½µå¤òÃæ¿´¤Ë³ÎÇ§ºî¶È¡£¡ÖËÜÈÖ¤Ï¤â¤Ã¤È½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï7·î¤ÎºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¡¢6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦37¡£°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¡¢CS¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²áµî2Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÄËÂÇ¤µ¤ì¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë