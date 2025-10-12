＜速報＞勝みなみは初優勝かけて世界ランク1位ティティクルとプレーオフへ
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位で出た勝みなみが7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。トータル24アンダーで世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と並び、勝負の行方はプレーオフに突入した。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
2日目に日米ベスト「61」をマークし、3日目は「68」で2打リードの単独首位。序盤からバーディを重ねて、リードを守っていた。1打差で迎えた17番パー5では、勝がグリーン手前から先にチップ・イン・バーディを決めると、ティティクルが上6メートルのイーグルパットを決めて、ふたりが並んだ。米3年目の勝は念願のツアー初優勝をかけて争う。ティティクルには今季2勝目（通算6勝目）がかかる。トータル19アンダー・3位にミンジー・リー（オーストラリア）。トータル17アンダー・4位タイには山下美夢有、ジェニー・ベ（米国）が続いた。日本勢は6人が出場。畑岡奈紗がトータル11アンダー・18位タイ。ともに6つ伸ばした吉田優利と馬場咲希が、それぞれトータル9アンダー・26位タイ、トータル8アンダー・32位タイ。竹田麗央はトータル6アンダー・40位タイだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 リーダーボード
勝みなみ プロフィール＆戦績をおさらい
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった《写真》
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！〔写真〕
「一緒にいる“しか”ないんです」岩井明愛＆千怜が感じるゴルファーの孤独と支え合い【ALBANet独占対談】
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
2日目に日米ベスト「61」をマークし、3日目は「68」で2打リードの単独首位。序盤からバーディを重ねて、リードを守っていた。1打差で迎えた17番パー5では、勝がグリーン手前から先にチップ・イン・バーディを決めると、ティティクルが上6メートルのイーグルパットを決めて、ふたりが並んだ。米3年目の勝は念願のツアー初優勝をかけて争う。ティティクルには今季2勝目（通算6勝目）がかかる。トータル19アンダー・3位にミンジー・リー（オーストラリア）。トータル17アンダー・4位タイには山下美夢有、ジェニー・ベ（米国）が続いた。日本勢は6人が出場。畑岡奈紗がトータル11アンダー・18位タイ。ともに6つ伸ばした吉田優利と馬場咲希が、それぞれトータル9アンダー・26位タイ、トータル8アンダー・32位タイ。竹田麗央はトータル6アンダー・40位タイだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 リーダーボード
勝みなみ プロフィール＆戦績をおさらい
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった《写真》
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！〔写真〕
「一緒にいる“しか”ないんです」岩井明愛＆千怜が感じるゴルファーの孤独と支え合い【ALBANet独占対談】