◇女子テニス 木下グループ・ジャパン・オープン（2025年10月12日 大阪・モリタTCうつぼ）

シングルス本戦のドロー（組み合わせ抽選）が12日に行われ、世界ランキング16位で第1シードの大坂なおみ（フリー）は1回戦で17歳の園部八奏（わかな、IMG）と対戦することになった。

大坂がジャパン・オープンに出場するのは8年ぶり5度目。3歳まで育った大阪で試合をするのは、19年の東レ・パンパシフィックオープン以来となる。会見では「今回、帰ってくることができて非常にうれしく思っているし、とてもたくさんのいい思い出がある。ここでプレーする姿を皆さんが見て、楽しんでいただけたら」と語った。

対戦相手の園部は今年1月の全豪オープン・ジュニア女子シングルスで優勝。4大大会の同種目を日本選手が制するのは、1969年の沢松和子以来となった。身長1メートル74、左利きの大器で、今月8日にプロ転向を表明。世界ランキング267位で、今大会がプロ初戦となる。

園部の存在については知らなかったという大坂。あす13日、センターコートの2試合目で両者が初対戦する。