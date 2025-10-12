¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎÄËº¨¡ÄÏ¢ÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËµÕÅ¾2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼Íá¤Ó¤ë¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿´äÖ¿æÆ¤Ï¥¬¥Ã¥¯¥ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÆüËÜ¥Ï¥à-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï7²ó¤Þ¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤ËµÕÅ¾¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦´äÖ¿æÆÅê¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£2¤Ä¤Î»°¿¶¤Ç½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¤³¤³¤«¤éËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤ÈÌðß·¹¨ÂÀÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¡£3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢6µåÌÜ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÄ¾·â¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³粼ñ¥°ìÏºÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿´äÖ¿Åê¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤Þ¤·¤¿¡£