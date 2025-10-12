学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。前回６位で、１５年ぶりの優勝を狙う早大の花田勝彦監督は「非常に調子が良い。力を発揮すれば優勝争いに絡める」と言葉に力を込めた。

今回、７月の日本選手権５０００メートルで学生トップの１０位に入った鈴木琉胤（るい、１年）を３区、同３０００メートル障害で３位入賞を果たした佐々木哲（１年）を４区に登録。期待のルーキーが順当に名を連ねた。鈴木は日本選手権以降にけががあったが花田監督は「夏合宿をこなすにつれて、調子が上がっている」と順調に仕上げている。

今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で５区２位と好走し、“山の名探偵”としても話題になった工藤慎作（３年）は最長の最終６区、６月の日本学生対校選手権（岡山）で１５００メートルと５０００メートルの二冠を果たし、７月の日本選手権は１５００メートルで２位に入るなど好調な主将、山口智規（４年）は２区に登録された。

優勝を狙える布陣は、確実にそろっている。「我々はチャレンジャー。失敗を恐れずに、思い切った走りをしようと思います」と頼もしく話した。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

レース当日の１３日午前９時〜午前９時２０分の間にメンバー変更が可能。当日変更は区間登録選手と補欠選手の交代だけで、区間登録選手間の変更はできない。

早大の出雲駅伝区間登録メンバーは以下の通り。

▽１区 （８・０キロ）吉倉 ナヤブ直希（２年）

▽２区 （５・８キロ）山口 智規（４年）

▽３区 （８・５キロ）鈴木 琉胤（１年）

▽４区 （６・２キロ）佐々木 哲（１年）

▽５区 （６・４キロ）堀野 正太（１年）

▽６区（１０・２キロ）工藤 慎作（３年）

▽補欠 間瀬田 純平（４年）

▽補欠 宮岡 凜太（４年）