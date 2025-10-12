◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」から改称して第１回開催となった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、４番人気のラヴァンダ（４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が、ゴール前で差し切って初代女王に輝いた。勝ちタイムは１分４５秒７。

前走の仲秋Ｓ・３勝クラスから連勝での初タイトル。昨年は牝馬３冠路線を歩み、今年は格上挑戦で阪神牝馬Ｓ、府中牝馬Ｓはともに３着。今回が８度目の重賞挑戦だった。岩田望来騎手は葵Ｓ（アブキールベイ）に続く今年重賞５勝目。

２着は６番人気のアンゴラブラック（戸崎圭太騎手）、３着は５番人気のカナテープ（佐々木大輔騎手）が入った。

武豊騎手騎乗で、ハナを切ったアドマイヤマツリは７着だった。

武豊騎手（アドマイヤマツリ＝７着）「いいペースでいけてたんですけどね。枠順的に他にいく馬がいなければハナだろうと思っていました。折り合いも問題なかったけど、最後の１００メートルで苦しくなりました。久々で身体も増えていたし、次は良くなると思います」

横山武史騎手（リラボニート＝８着）「スタートもある程度決まり、いいポジションを取れました。手応え良くいい感じで反応もしてくれましたが、最後は脚がにぶってつかれてしまいました。それでも重賞初挑戦でよく頑張ってくれたと思います。乗りやすくていい馬ですよ」