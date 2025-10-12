¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®µ±¥Ó¥ë¡×¤Ë¤¢¤ëµûÌ±¡¦ÇòÌÚ²°¡¦¾Ð¾Ð¤Ê¤É¤¬¡íÎÁÍýÁ´ÉÊÈ¾³Û¡í¤Ë¡ªÆüÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¸ÂÄê¤Ç½ªÆü³Ú¤·¤á¤ë¤è¡£
¥â¥ó¥Æ¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®µ±¥Ó¥ë¡×Æâ¤Î6Å¹ÊÞ¤Ç¡ÖÎÁÍýÁ´ÉÊÈ¾³Û¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¸ÂÄê
¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¼¥¶¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®µ±¥Ó¥ë¡×¤Ï»Ä¤êÈ¾Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î³«Å¹¤«¤éÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Î½ªÆü¤Ï¡¢ÎÁÍýÁ´ÉÊÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÁÍýÁ´ÉÊÈ¾³Û¥»¡¼¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤Ï°Ê²¼¤Î6Å¹ÊÞ¡£
¡¦ÀéÇ¯¤Î±ã¡ÊÃÏ²¼1³¬¡Ë
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¤ª¼ò¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¡¢ÅòÍÕÆ¦ÉÙÎÁÍý¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹õÅÄ¡ß¤á¤Ç¤¿²È¡Ê3³¬¡Ë
ÈëÅÁ¥½¡¼¥¹¤Î¶ú¤«¤Ä¤ÈÃº²Ð¾Æ¤¤Î¾Æ¤Ä»¡¢¤É¤Á¤é¤â°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµï¼ò²°¡£ËÜ¾ìÂçºå¤ÎÌ£¤äÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Ð¾Ð¡Ê4³¬¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤ÎÌ£³Ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤Á¯¤ä¤ªÆùÎÁÍý¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆÃ¼ì¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Â¾¤Î¾Ð¾Ð¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇòÌÚ²°¡Ê5³¬¡Ë
¤ª¼ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Îµï¼ò²°¡£ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼÷»Ê¤Èµï¼ò²° µûÌ±¡Ê6³¬¡Ë
¤ª»É¿È¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¼÷»Ê¤â³Ú¤·¤á¤ëµï¼ò²°¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶å½£ÎÁÍý¡¡¤«¤Ð²°¡Ê7³¬¡Ë
¶å½£³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥µ¥ï¡¼¤ä¾ÆÃñ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶å½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëµï¼ò²°¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Î°û¿©¤Î¤ßÈ¾³Û¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢±ã²ñ¥³¡¼¥¹¡¢¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¤ÏÈ¾³Û¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¾¦ÉÊ¤âÈ¾³Û¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊüÂê¤ò½ü¤¯³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢³ä°ú·ô¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÊÎÁ¡¦¤ªÄÌ¤·Âå¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô