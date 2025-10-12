µð¿Í¤¬¥é¥¤¥Ç¥ë¤ò8²ó1»à¤«¤éÅêÆþ¡¡ÂçÀª¤¬¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ç¥Ô¥ó¥Áºî¤ë¤âËþÎÝ¤ÇÌµ¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¤¬8²ó¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢8²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀªÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤¯·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç1ÎÝ¤Ø¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Á÷µå¤È¤Ê¤ê2ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£·¬¸¶Áª¼ê¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ï·É±ó¤Ç1ÎÝ3ÎÝ¡£¤³¤³¤Çµð¿Í¤ÏÍÞ¤¨¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÏÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¡£¤·¤«¤·ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤³¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£