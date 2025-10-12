タレントの小島瑠璃子が１２日、２年半ぶりに芸能活動を再会すると発表した。

自身のインスタグラムで「およそ２年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。２年半前にホリプロを退社してからの日々を振り返り「復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。公式サイトなどを準備中という。

「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」「応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです」としている。

コメント欄では「こじるりいないバラエティは寂しかったです。また日本のバラエティを盛り上げてください。」「バラエティ女王の復帰！！」「おかえりー！待ってたよー」「明るいるりちゃんの姿で活躍を楽しみにしてますね！」「待ってたぞ 無双復活」などの声が並んだ。

芸能活動を休止中だった小島は、今年２月４日に夫が２９歳で急逝。２月５日に夫の死を伝えてからＳＮＳ更新が止まっていたが、７月に５カ月ぶりに更新すると、金髪にイメージチェンジした姿で息子との日々を伝えていた。