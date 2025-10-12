「仮面ライダーフォーゼ」に出演し、今年3月に芸能界からの引退を表明した元俳優の土屋シオンさん（33）が12日、自身のXを更新。結婚したことを報告した。お相手は女優の飯田雪乃(23)。

土屋さんは「私事で大変恐縮ではありますがこの度私土屋シオンは兼ねてよりお付き合いしていた女性と結婚する運びとなりました」と報告。新妻とのウエディングショットを公開した。また、飯田も自身のSNSを通じ、土屋さんとの結婚を報告した。

さらに、現在は一般企業に就職していることを明かし「芸事以外した事のなかった私が企業に就職をし、結婚し、充実した毎日を送って居るのは ひとえに支えてくださった皆様のおかげです。まだまだ未熟な私ではありますがこれから人として、夫婦として互いや周りの人達を大切に 一歩ずつ歩き精進して参ります」と決意をつづった。

そして「今度は世界ではなく "家族を守るヒーロー"に。温かく見守って頂けましたら幸いです」と呼びかけた。

子役としてキャリアをスタートし、テレビ朝日「仮面ライダーフォーゼ」（2011〜12年）ではJK（神宮海蔵）役を務めた。2013年にはD-BOYSに加入し、2018年に卒業し、フリーに。2023年には九州朝日放送で放映された特撮ドラマ「ドゲンジャーズ」（第4シリーズ）にて初主演を務めた。