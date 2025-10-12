ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ØÁ´ÂÎÎý½¬¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¤ÎÁ°ÅÄ½ü¤¯25¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÆüËÜ¶¨²ñ¤«¤éÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤ò½ü¤¯¾·½¸Á´25¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥í¥ó¥É(Ä»¤«¤´)¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢¦º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ãGK¡ä
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡ãDF¡ä
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡ãMF/FW¡ä
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡ÊE¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÊR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë