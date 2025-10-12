µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬£Ä£å£Î£Á¥Ê¥¤¥ó¡¢¿³È½¤Ê¤É¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬È¬²ó¤Î¹¶·âÃæ¡¢£Ä£å£Î£Á¥Ê¥¤¥ó¡¢¿³È½¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Î¹¶·âÃæ¡¢ÂçÀª¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ë¸þ¤±¤Æ»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ë½Åê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é£²µåÌÜ¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦°ËÀª¤ÎÅêµå¤òË¸¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬¶î¤±Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Î©¤ÎÂçÀª¤Ï»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇË¹»Ò¤ò¼è¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤¿¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£