広島が３大会ぶり４度目の決勝進出！ 横浜FCにホームで２−１勝利、２戦合計４−１で勝ち上がる【ルヴァン杯準決勝第２戦】
Jリーグは10月12日に、ルヴァンカップ準決勝の第２戦を開催。エディオンピースウイング広島では、サンフレッチェ広島対横浜FCが行なわれた。
第１戦は広島が２−０で勝利。アドバンテージは広島にある。ただ、横浜FCはセレッソ大阪とのプレーオフラウンドで、第１戦は１−４で敗れるも、第２戦は４−０で完勝し、トータルスコア５−４の大逆転で勝ち上がってきた実績がある。
ファイナル進出をかけた一戦で、開始早々に広島にビッグチャンスが訪れる。９分、加藤陸次樹がペナルティエリア内で細井響に倒されてPKを獲得。これをヴァレール・ジェルマンがゴール右下に沈め、広島が先制に成功する。
この時点で横浜FCからすれば、２戦合計で０−３。だが、先述のとおり“３点のビハインド”を覆した経験がある。何も慌てることはない。17分、左CKでショートコーナーを受けた山根永遠が、ボックスの外で迷いなく右足を強振。強烈なミドルシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻す。
その後も互いに一歩も譲らず、それぞれが相手ゴールに迫るシーンを作り出す。見応えある攻防が続き、試合は１−１で折り返す。
タイスコアで迎えた後半、逆転には３点が必要な横浜FCが攻勢を強める。守備の強度をさらに上げて、マイボールにすればスピーディに攻撃を繰り出す。
対する広島は、集中したディフェンスで対抗しつつ、効果的にパスを回しながら試合を進めていく。機を見て前にも出ていく。
拮抗した展開のなか、75分に広島が勝ち越す。相手のミスを見逃さずに奪ったボールをジャーメイン良に預ける。背番号９は持ち運んでグラウンダーのシュートを流し込んだ。
試合はそのままタイムアップ。２−１で競り勝った広島が２戦合計４−１とし、３大会ぶり４度目の決勝進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
第１戦は広島が２−０で勝利。アドバンテージは広島にある。ただ、横浜FCはセレッソ大阪とのプレーオフラウンドで、第１戦は１−４で敗れるも、第２戦は４−０で完勝し、トータルスコア５−４の大逆転で勝ち上がってきた実績がある。
ファイナル進出をかけた一戦で、開始早々に広島にビッグチャンスが訪れる。９分、加藤陸次樹がペナルティエリア内で細井響に倒されてPKを獲得。これをヴァレール・ジェルマンがゴール右下に沈め、広島が先制に成功する。
その後も互いに一歩も譲らず、それぞれが相手ゴールに迫るシーンを作り出す。見応えある攻防が続き、試合は１−１で折り返す。
タイスコアで迎えた後半、逆転には３点が必要な横浜FCが攻勢を強める。守備の強度をさらに上げて、マイボールにすればスピーディに攻撃を繰り出す。
対する広島は、集中したディフェンスで対抗しつつ、効果的にパスを回しながら試合を進めていく。機を見て前にも出ていく。
拮抗した展開のなか、75分に広島が勝ち越す。相手のミスを見逃さずに奪ったボールをジャーメイン良に預ける。背番号９は持ち運んでグラウンダーのシュートを流し込んだ。
試合はそのままタイムアップ。２−１で競り勝った広島が２戦合計４−１とし、３大会ぶり４度目の決勝進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”