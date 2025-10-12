¥«¥Ë½Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª»³¸ý»ÔÆÁÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä½ê¤Ç¡Ö¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¡×Æþ²Ù ¸áÁ°Ãæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â
»³¸ý»ÔÆÁÃÏ¤Î¡Ö¥â¥¯¥º¥¬¥Ëµù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä½ê¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤Ï»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëº´ÇÈÀî¤Çµù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¯¥Ï¥µ¥ß¤ËÌÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
10·î5Æü¤«¤é¡Ö¥â¥¯¥º¥¬¥Ëµù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä½ê¡áÆîÂçÌç¤Ç¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯10·î¾å½Ü¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤¬µù¤ÎºÇÀ¹´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æµù¶È¸¢¤ò¤â¤Ä4¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤¬³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤òÆîÂçÌç¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆîÂçÌç ²¬ÅÄºÚÄÅ»Ò ½êÄ¹¡Ë
¡Ö¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¥«¥Ë½Á¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÀÐ±±¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¤«¥ß¥¥µー¤ÇßÉ¤·¤¿¥¨¥¥¹¤Çºî¤ë¥«¥Ë½Á¤Ï°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£Åß¤ÏÆÃ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤Ê¤Ä¤³¡Ë
ÆîÂçÌç¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤Ï1¥¥í¤¢¤¿¤ê1500±ß¤Û¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ²Ù¤¹¤ë¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤ÎÎÌ¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¸áÁ°Ãæ¤Î¤¦¤Á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£