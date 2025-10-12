30Âå¸åÈ¾½÷À¡¢ÂÎÎÏÄã²¼¡¡»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤«
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï12Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎÄ´ºº·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿1998Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂÎÎÏ¤¬¸þ¾å¤Þ¤¿¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢35¡Á39ºÐ¤Î½÷À¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î½÷À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â»ÜÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÂÎÎÏ¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËèÇ¯Ä´ºº¡£°®ÎÏ¤äÄ¹ºÂÂÎÁ°¶þ¡¢20¥á¡¼¥È¥ë¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤òÅÀ¿ô²½¤·¤¿ÂÎÎÏ¹ç·×ÅÀ¤ò¹â¤¤½ç¤ËA¡ÁE¤Î5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç¼¨¤·¡¢C¤òÉ¸½àÅª¤ÊÂÎÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¼ã¼Ô¤È30Âå¡¢50Âå¡¢70Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡98Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎA¡ÁC¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢18ºÐ¤Ï½÷À¤¬60¡óÂæ¤«¤é70¡óÂæ¤ËÁý¤¨¡¢ÃËÀ¤Ï2003Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï80¡óÂæ¤Ç²£¤Ð¤¤·¹¸þ¡£55¡Á59ºÐ¤ÏÃË½÷¤È¤â70¡óÂæ¤«¤é80¡óÂæ¤Ë¾å¾º¤·¡¢75¡Á79ºÐ¤ÏÃË½÷¤È¤â70¡óÂæ¤«¤é90¡óÄøÅÙ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30¡Á40Âå¤Î½÷À¤ÏÂ¾¤ÎÀ¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Â»ÜÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¡£