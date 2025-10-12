「ミンションやまざき」のサッカー場で試合をする高校生＝8月、茨城県神栖市

一年を通じて温暖な気候と、首都圏からのアクセスの良さを生かし、茨城県神栖市はスポーツ合宿先として人気だ。年間約30万人が訪れ、中でもサッカーが盛ん。神栖市内に約100面のグラウンドがあり、多くの人がボールを追う。その歴史をひもとくと、熱い思いを持った旅行会社の社員の奔走があった。（共同通信＝岡田康希）

神栖市の旧波崎町には、合宿用の民宿が集まり、多くの民宿が専用グラウンドを持つ。「ミンションやまざき」にはサッカー場が8面ある。今年8月には、周辺の民宿に宿泊する高校サッカー部も含め、約10校が試合や練習で使用した。

波崎の民宿は、約30年前までは、海水浴客や釣り人が使うくらいだった。それだけではじり貧だと考えた旅館組合は、東京都で旅行会社に勤めていた横山周一さん＝2000年に51歳で死去＝とともに、サッカータウンへと転換させた。

1991年、Jリーグ発足に向けてサッカー界が動いていた頃、横山さんは、息子がサッカーを始めたことをきっかけに、子どもたちが硬い地面や水はけの悪い場所で練習していることに気付いた。土ではなく芝生に整備したいと、候補地を探す中で波崎に注目。旅館組合に打診し、賛同したメンバーと一緒に土地を借り、草を刈り、手作業でグラウンド整備を始めた。1993年に芝生の3面が完成した。

横山さんがサッカー大会を企画したところ、関東近郊の387チームの応募があり、手応えを感じた。これを機に、年間5面のペースで増設が進んだ。

ミンションやまざきの小島摩砂夫専務（47）は「農地ばかりだった町に、これだけバスが走りにぎわうようになったのは、横山さんのおかげ」と話す。ラクロスやアメフトの合宿も誘致し、知名度向上に取り組んでいる。

「ミンションやまざき」のサッカー場＝8月、茨城県神栖市

「ミンションやまざき」のサッカー場＝8月、茨城県神栖市