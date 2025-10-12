中国・山東省青島のコンテナターミナル＝９日/AFP/Getty Images

香港（ＣＮＮ）中国政府は、トランプ米大統領が中国製品に対して新たに１００％の追加関税を課すと表明したことを受け、実行に移した場合には米国に対して対抗措置を取ると明らかにした。

トランプ氏の追加関税の動きは、中国がレアアース（希土類）の輸出管理を強化していることを受けたもの。

中国商務省の報道官は１２日、トランプ氏の発表した追加関税について初めてコメントし、「高関税の脅しに訴えるのは、中国と付き合う正しい方法ではない」と述べた。

報道官は、米国が一方的な行動を続けるならば、中国は自国の正当な権益を守るため、断固として相応の措置を取ると述べた。「われわれの立場は一貫している。関税戦争は望まないが、恐れもしない」とも強調した。

世界第１位と第２位の経済大国による貿易摩擦の急速な激化は株式市場を冷え込ませ、投資家や産業界からは春先の関税合戦の再来を懸念する声が出ている。当時は中国製品と米国製品への関税がそれぞれ約１４５％と１２０％にまで上昇していた。

今回の緊張激化は、両国間で続いている貿易交渉にも新たな不確実性をもたらしている。トランプ大統領と中国の習近平（シーチンピン）国家主席は２週間後に韓国で会談する予定だったが、トランプ氏はレアアース問題を理由にその実現に疑問を呈している。

一方で、中国側は一歩も引く気配を見せず、商務省の報道官は米国に対し「誤ったやり方を速やかに正し、これまでの協議で得た成果を守るよう」求めた。

商務省はまた、レアアースの新たな規制を「正当な措置」とし、最近の緊張の責任は米国側にあると主張。９月にスペインで行われた直近の協議以降、トランプ政権が複数の中国企業を輸出管理リストに追加するなど一連の制限措置を講じたことを指摘した。